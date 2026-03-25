Sfida cruciale per la Polonia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. La squadra allenata da Jan Urban affronta l'Albania giovedì alle ore 20.45, in palio c'è il pass per la finale che può valere la qualificazione ai prossimo Mondiali appunto. Sfida da dentro o fuori che stabilirà chi contenderà a Ucrania o Svezia - avversarie nell'altra semifinale - lo slot che consentirà di partecipare al torneo iridato in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti. In caso di parità al 90', supplementari ed eventualmente rigori. Andiamo a vedere le quote principali del match.
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Pronostico Polonia-Albania: che quota per il gol di Zielinski! E intriga anche questo esito finale
Polonia-Albania, Zielinski marcatore
Uno degli uomini più in forma dei nerazzurri e faro della nazionale polacca. Dopo una stagione - la scorsa - passata più tempo ai box che in campo, l'ex Napoli si è preso di diritto l'Inter e vuole continuare il suo percorso in nazionale. La rete di Zielinski contro l'Albania è quotata a 5.75 dagli operatori di Netbet, Netwin e Snai. Gli operatori di Betsson invece propongono una quota di 5.70
Polonia-Albania, il pronostico
Polonia favorita per il match contro l'Albania e c'è una quota in particolare che intriga: quella dell'1 + over 1,5, ovvero la vittoria della squadra dell'interista Zielinski e un totale di almeno due gol (tra quelli di entrambe le squadre). Si parte da quota 2.15 su Netbet e Netwin, sale a 2.19 su Betsson. Ma è ancora più alta su Snai: arriva a 2.25.
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