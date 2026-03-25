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Uno degli uomini più in forma dei nerazzurri e faro della nazionale polacca. Dopo una stagione - la scorsa - passata più tempo ai box che in campo, l'ex Napoli si è preso di diritto l'Inter e vuole continuare il suo percorso in nazionale. La rete di Zielinski contro l'Albania è quotata a 5.75 dagli operatori di Netbet, Netwin e Snai. Gli operatori di Betsson invece propongono una quota di 5.70