“Come vorresti che ti ricordassero i tifosi Inter quando te ne andrai?”. Thuram risponde così

Ecco la risposta del francese alla domanda postagli da CBS Sport a conclusione della lunga intervista rilasciata ieri
Marco Astori
"Come ti piacerebbe che i tifosi dell’Inter ti ricordassero quando, magari tra qualche anno, la tua avventura con il club finirà?". Questa la domanda posta da CBS Sports a conclusione dell'intervista rilasciata da Marcus Thuram, centravanti nerazzurro.

Ecco la risposta del francese: "Vorrei che mi ricordassero come una persona che lavora dura, una persona solare e rispettosa e che ha sempre dato tutto per la squadra".

