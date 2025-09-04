L'attaccante blaugrana ha parlato dei suoi sogni e del suo futuro

Lamine Yamal sogna di vincere il Pallone d'Oro e la Champions League che gli è sfuggita la scorsa stagione nella semifinale contro l'Inter. Il giovanissimo giocatore del Barcellona a RTVE ha raccontato proprio dei suoi desideri e di un anno che per lui è stato comunque speciale tanto da fargli meritare la candidatura per il noto premio di France Football, tra i nomi più importanti del calcio europeo.

«Champions League e Pallone d'Oro? Entrambi sono un sogno. In particolare, vincere la Champions con il Barça sarebbe incredibile. Tutti vogliono conquistare il Pallone d’Oro, chi dice il contrario mente. Essere già nella lista a 18 anni è qualcosa da apprezzare, e spero che accada», ha raccontato il giocatore blaugrana.