Sebastien Frey, ex portiere francese con un passato anche all'Inter, ha detto la sua sul campionato di Serie A ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Penso che l'Inter sia la favorita ha l'organico più completo. Chivu è un grande intenditore di calcio, lo conosco molto bene. Poteva all'inizio sembrare una scelta azzardata ma sta facendo vedere di essere molto preparato, ha gestito bene un gruppo importante. Mi auguro possa aprire un ciclo vincente perché se lo merita".
Frey: “Inter favorita, ha l’organico più completo. Chivu? Mi auguro che possa…”
L'ex portiere francese ha indicato nei nerazzurri la sua principale candidata per la vittoria dello scudetto
"Carnesecchi è un portiere su cui un grande club deve farci un pensiero: è un portiere moderno, completo. Mi fa piacere vedere dei buoni italiani, la scuola italiana sta tornando a dare i suoi frutti. E poi cito sempre Sommer, spesso criticato ingiustamente: è un leader silenzioso, trasmette tante cose positive i nerazzurri".
