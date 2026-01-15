Sebastien Frey, ex portiere francese con un passato anche all'Inter, ha detto la sua sul campionato di Serie A ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Penso che l'Inter sia la favorita ha l'organico più completo. Chivu è un grande intenditore di calcio, lo conosco molto bene. Poteva all'inizio sembrare una scelta azzardata ma sta facendo vedere di essere molto preparato, ha gestito bene un gruppo importante. Mi auguro possa aprire un ciclo vincente perché se lo merita".