L'attaccante nerazzurro ha parlato anche ai microfoni dei canali Mediaset della vittoria con il Lecce e del suo gol

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 00:19)

«Era una partita chiusa quindi credo sia un gol importante perché porta tre punti importanti in una gara chiusa e sofferta. Normale che in un campionato così lungo ci siano partite più difficili da sbloccare. Sono contento di essermi sbloccato in campionato a San Siro: sono contento per me e per l'Inter». Pio Esposito, dopo la rete decisiva segnata nella gara contro il Lecce, ha parlato anche ai microfoni di SportMediaset.

-Un gol che dà un segnale forte alle rivali per lo scudetto?

Ti descrivo questo gol come tanto atteso, volevo segnare dall'inizio. E tanta adrenalina per come abbiamo esultato: una liberazione incredibile. Lo aspettavo da tanto.

-Piccolo solco sulle rivali, che sensazione dà avere questo margine?

Stiamo facendo un percorso importante e dobbiamo continuare su questa strada e guardare a noi come stasera. A prescindere dal risutato del Napoli dovevamo scendere in campo per portare a casa i tre punti e lo abbiamo fatto.

-Se sapevamo del risultato?

Personalmente l'ho capito nel riscaldamento per l'olé dello stadio e immaginavo fosse per quello. Non abbiamo sicuramente visto la partita perché noi comunque dovevamo vincere a prescindere dal loro risultato quindi focalizzarci su noi stessi e basta.

