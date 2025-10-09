Intervenuto a margine di "Sport Movies & TV - 43° Milano International Ficts Fest 2025", Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, ha parlato anche dei nerazzurri e dell'inizio di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Ecco le sue dichiarazioni ai giornalisti presenti, tra cui l'inviato di FCINter1908.it Daniele Vitiello:
Galante: “Chivu è da Inter, mi piace tantissimo. Akanji top. Esposito? Di lui mi dicono…”
"L'Inter sta mostrando anche quest'anno quanto di bello e buono fatto negli ultimi anni. E' una squadra di giocatori fortissimi, Chivu è stato bravo a entrare subito nella loro testa. Sta facendo benissimo con cose semplici, sta gestendo benissimo la rosa. La strada è giusta. Akanji? Prima voglio spendere due parole per Pavard, che è fortissimo e che nei due anni all'Inter ha fatto ottime prestazioni. Akanji è dello stesso livello: difensore esperto, veloce, forte di testa, nel palleggio. E' completo. Nel cambio, l'Inter ha mantenuto un livello altissimo. Pio Esposito? La pressione e l'ansia ci sono, ma quando arrivi a questi livelli non la senti. Me ne parlano tutti bene, si allena bene e ha la testa giusta. E' giovane, ma sta facendo veramente bene. E' forte. Ha già fatto cose straordinarie: deve solo stare sereno e andare avanti".
"Chivu? Sta mettendo la sua esperienza da calciatore e aver vestito la maglia dell'Inter. Conosce bene l'ambiente, fa parte della famiglia e ha già fatto bene in Primavera. Ha passione, carisma e sta trasmettendo tutto ai calciatori. Deve fare cose semplici e logiche. Per il momento, mi piace tantissimo, anche nelle interviste. Cambiamenti tattici? Inzaghi ha fatto benissimo, la squadra gioca a memoria con quel modulo. Chivu è stato bravo a non stravolgere, sta portando qualcosa di suo nella verticalizzazione e nella gestione dei cambi e durante la partita. Sta comunque dimostrando di essere pronto per l'Inter".
