"L'Inter sta mostrando anche quest'anno quanto di bello e buono fatto negli ultimi anni. E' una squadra di giocatori fortissimi, Chivu è stato bravo a entrare subito nella loro testa. Sta facendo benissimo con cose semplici, sta gestendo benissimo la rosa. La strada è giusta. Akanji? Prima voglio spendere due parole per Pavard, che è fortissimo e che nei due anni all'Inter ha fatto ottime prestazioni. Akanji è dello stesso livello: difensore esperto, veloce, forte di testa, nel palleggio. E' completo. Nel cambio, l'Inter ha mantenuto un livello altissimo. Pio Esposito? La pressione e l'ansia ci sono, ma quando arrivi a questi livelli non la senti. Me ne parlano tutti bene, si allena bene e ha la testa giusta. E' giovane, ma sta facendo veramente bene. E' forte. Ha già fatto cose straordinarie: deve solo stare sereno e andare avanti".