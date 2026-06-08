"Brutto un Mondiale senza l'Italia, farò il tifo per i miei amici, da Ancelotti a Cannavaro. Se si riparte da Mancini? E' un allenatore molto esperto, ha avuto successo sulla panchina azzurra, è un profilo interessante che darebbe delle garanzie. La mia favorita? La Francia insieme al Brasile. Spero che il mio amico Lautaro possa fare bene con l'Argentina, ma poi c'è anche la Spagna".

Sull'Inter: "Deve provare a stare a un livello altissimo in Champions League. Ha fatto una grandissima stagione. In Champions ha fatto due finali in tre anni, non è una cosa da poco, penso che punteranno ad andare avanti, ma sono manifestazioni difficili. Credo comunque che l'Inter abbia basi forti per andare avanti in tutte le competizioni. Palestra? E' un giovane forte e interessante. E' già nel giro della Nazionale, ha fatto un grande campionato ma può ancora crescere. Dovesse arrivare all'Inter, sarebbe un bellissimo colpo. Un colpo giusto per la difesa? Si parla di Solet, ma l'Inter comunque dietro è messa bene se penso a Bisseck, Akanji e Bastoni. Ma sicuramente Marotta prenderà un profilo importante".