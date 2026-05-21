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Solet: “L’Inter? Bello essere accostato a grandi club. Milano città bellissima…”

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Il difensore francese dell'Udinese ha parlato in questo modo del forte interesse dei nerazzurri nei suoi confronti
Fabio Alampi Redattore 

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Oumar Solet, difensore francese dell'Udinese, nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell'interesse dell'Inter, da tempo sulle sue tracce in vista di un rinnovamento del pacchetto arretrato: "L'Inter? È bello essere accostato a grandi club, ma io sono concentrato sull'Udinese. Milano è una città bellissima e molto viva. Mi piace".

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Getty Images

Perché è rimasto volentieri a Udine?

"Perché sto bene qui. Il club ha fiducia in me, gioco con continuità e posso crescere. Questo è fondamentale per me. L'Udinese mi ha fatto sentire a casa, vivo in centro, è una città tranquilla e ti permette di concentrarti sul lavoro. Sto molto bene".

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