Oumar Solet, difensore francese dell'Udinese, nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell'interesse dell'Inter, da tempo sulle sue tracce in vista di un rinnovamento del pacchetto arretrato: "L'Inter? È bello essere accostato a grandi club, ma io sono concentrato sull'Udinese. Milano è una città bellissima e molto viva. Mi piace".

"Perché sto bene qui. Il club ha fiducia in me, gioco con continuità e posso crescere. Questo è fondamentale per me. L'Udinese mi ha fatto sentire a casa, vivo in centro, è una città tranquilla e ti permette di concentrarti sul lavoro. Sto molto bene".