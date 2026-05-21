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fcinter1908 news interviste Solet: “L’Inter? Bello essere accostato a grandi club. Milano città bellissima…”
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Solet: “L’Inter? Bello essere accostato a grandi club. Milano città bellissima…”
Il difensore francese dell'Udinese ha parlato in questo modo del forte interesse dei nerazzurri nei suoi confronti
Oumar Solet, difensore francese dell'Udinese, nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell'interesse dell'Inter, da tempo sulle sue tracce in vista di un rinnovamento del pacchetto arretrato: "L'Inter? È bello essere accostato a grandi club, ma io sono concentrato sull'Udinese. Milano è una città bellissima e molto viva. Mi piace".
Perché è rimasto volentieri a Udine?
"Perché sto bene qui. Il club ha fiducia in me, gioco con continuità e posso crescere. Questo è fondamentale per me. L'Udinese mi ha fatto sentire a casa, vivo in centro, è una città tranquilla e ti permette di concentrarti sul lavoro. Sto molto bene".
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