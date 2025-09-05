Che Solet sia da grande squadra e fuori discussione per tutti, ma è anche vero che al momento non è certo quel centrale da 40 milioni

Marco Astori Redattore 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 09:46)

"Tutto rinviato per l’estensione contrattuale di Oumar Solet, e quindi per il rinnovo da protrarre, oltre giugno '27, che sembrava aver preso quota di recente al punto da sembrare una priorità dopo il tentativo last minute dell’Inter a cui era seguito il sondaggio del Milan". Così il Messaggero Veneto sul centrale dell'Udinese che nell'ultima gara di campionato contro l'Inter ha dato l'ennesima prova del suo talento e della sua solidità nel ruolo di difensore: tanto da motivare il forte interesse dei nerazzurri in estate.

Si legge: "Ennesime conferme del riconoscimento tangibile di una qualità già vista e ulteriormente confermata la sera del blitz a San Siro, dove il 28 francese sapeva di avere i riflettori addosso ed è stato addirittura appariscente in un paio di interventi decisivi. Insomma, che Solet sia da grande squadra e fuori discussione per tutti, ma è anche vero che al momento non è certo quel centrale da 40 milioni che poi è la valutazione a cui vuole portarlo la società. Non a caso, Runjaic ha dichiarato che Solet "deve migliorare ancora" aggiungendo che "resterà a Udine per farlo quest’anno". Un impegno comunicato a lettere cubitali, seguito dal chiarimento interno avuto col giocatore che aveva espresso un po’ di mal di pancia dopo la fuga dell’amico Thauvin in patria.

Non a caso aveva fatto seguito la voglia matta dell’Inter di vestirlo di nerazzurro, anche se in questo caso non era seguito nessun "fake" sul proprio profilo social da parte del giocatore. D’altronde è la logica del mercato, quella che da una parte porta il giocatore ad ambire a grandi squadre e stipendi e dall’altro un club come l’Inter ad anticipare la concorrenza per arrivare a un prossimo big. Che poi l’Inter abbia riparato sul trentunenne Akanji solleva altre riflessioni, rinviando solo l’esigenza di rinfrescare un reparto bisognoso di ben altre pittate. Significa che se ne riparlerà da gennaio in poi, ma soprattutto dopo l’esito delle indagini della procura di Udine che ha inserito Solet in un caso di presunta violenza sessuale".