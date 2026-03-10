"Il Milan ha giocato la partita che voleva: attenzione massima, ha colpito non appena ha potuto farlo. Il possibile rigore nel finale? Comincio ad avere dubbi sull'uniformità delle decisioni arbitrali. Il prossimo mese deciderà il campionato. La risposta psicologica della squadra di Chivu sarà la chiave. Il Milan deve cancellare i passi falsi con le piccole. Dovesse completare la rimonta, sarebbe un'impresa storica".