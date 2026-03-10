Intervistato da Repubblica, Filippo Galli torna sul derby vinto dal Milan. L'ex giocatore commenta anche il tocco di mano di Ricci in area.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Galli: “Milan ha giocato la gara che voleva. Inter, ecco la chiave. Mano di Ricci? Comincio a…”
news
Galli: “Milan ha giocato la gara che voleva. Inter, ecco la chiave. Mano di Ricci? Comincio a…”
Intervistato da Repubblica, Filippo Galli torna sul derby vinto dal Milan
"Il Milan ha giocato la partita che voleva: attenzione massima, ha colpito non appena ha potuto farlo. Il possibile rigore nel finale? Comincio ad avere dubbi sull'uniformità delle decisioni arbitrali. Il prossimo mese deciderà il campionato. La risposta psicologica della squadra di Chivu sarà la chiave. Il Milan deve cancellare i passi falsi con le piccole. Dovesse completare la rimonta, sarebbe un'impresa storica".
© RIPRODUZIONE RISERVATA