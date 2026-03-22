L'allenatore del Sassuolo, ex Campione del Mondo del 2006, è stato chiamato a mandare il suo messaggio alla squadra di Gattuso che si gioca la qualificazione ai Mondiali nei play-off

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 02:02)

È stato campione del mondo nel 2006 e con l'ultimo rigore battuto nella finalissima contro la Francia Fabio Grosso ha regalato l'ultimo Mondiale all'Italia. A lui, a DAZN, hanno chiesto un messaggio per i ragazzi di Gennaro Gattuso che nei prossimi giorni si giocano ai play-off la qualificazione al Mondiale 2026.

«Cosa voglio dire alla Nazionale? Semplicemente gli faccio un grosso in bocca al lupo e come ha detto De Rossi proveremo con energia positiva a sostenere i ragazzi che si giocano il play-off senza cercare sempre la difficoltà o la polemica», ha aggiunto.

«Dobbiamo essere bravi a risalire e tornare e dovremo sicuramente fare tante cose. Ma adesso è il momento di fare due grandi partite, credo che le stiano preparando benissimo e sono convinto che le faremo», ha concluso.

(Fonte: DAZN)