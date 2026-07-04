Galliani: “Mercato Milan? Io non esulto mai in estate, si esulta nella primavera dopo”

Adriano Galliani , dirigente sportivo, è intervenuto a margine dell'evento United for Meyer. Ecco le sue parole raccolte dal nostro inviato: "Dopo i miei 31 anni in rossonero, non posso morire con altri colori: sono ultra-tifoso. E' anni che ci manca un centravanti importante, Ramos sembra avere le caratteristiche giuste, speriamo bene. Ma io non esulto mai in estate, bisogna esultare nella primavera successiva: è dopo che si capisce se è stato un grande mercato o meno.

Io in Figc? D'altra parte io sono il più esperto tra i dirigenti italiani: gli anni tolgono qualcosa ma non l'esperienza. Malagò è bravissimo, lascerei la patata bollente a lui: io preferisco ricevere consigli che darli. Gli stranieri quando sono comunitari c'è un diritto che impedisce di bloccarli: forse si può pensare di premiare chi fa giocare gli italiani. Si può inventarsi qualche bonus. Ma la cosa più positiva è che sento un'aria pro-Nazionale: tutto il movimento calcistico deve esserlo.

Maldini dt? Secondo voi come milanista come lo vedrei? Rimpianti per il Milan? Non parlo di Milan, quando esco da una cosa non voglio giudicare i miei successori: vi consiglio di cercare lui. Se tifo Brasile? Assolutamente sì: è un Ancelotti importante. Avendo visto le varie nazionali del Brasile mi sembra che abbia un po' meno materia prima. Ibrahimovic? Io voglio bene a Ibra, nel 2010 mi sono messo a casa sua a Barcellona e finché non firmava non me ne sarei andato. Sua moglie è tornata chiedendo chi fossi: Ibra le ha detto chi ero e che aveva firmato altrimenti mi tenevano lì tutto il tempo".