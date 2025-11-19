Stagione 1996/97, Coppa Uefa. Inter-Boavista 5-1: Sforza e Ganz ipotecano i quarti

Il match L’Inter di Hodgson ipoteca i quarti di finale di Coppa Uefa nella stagione 96/97 distruggendo nella gara d’andata il malcapitato Boavista. Apre le marcature Sforza dopo 6 minuti. Lo svizzero, insieme a Maurizio Ganz, sarà...
Il match
—
L'Inter di Hodgson ipoteca i quarti di finale di Coppa Uefa nella stagione 96/97 distruggendo nella gara d'andata il malcapitato Boavista. Apre le marcature Sforza dopo 6 minuti. Lo svizzero, insieme a Maurizio Ganz, sarà autore di una doppietta.
Tabellino
—
Inter: Pagliuca, Angloma (74’ Berti), M. Paganin, Galante, Pistone, Zanetti, Sforza (70’ Bergomi), Fresi, Winter, Zamorano, Ganz. A disposizione: Mazzantini, Branca, D’ Autilia. Allenatore: Hodgson
Boavista: Alfredo, Paulo Sousa, Pedro Emanuel, Isaias (40’ Helder), Litos, Nelo (74’ Timofte), Tavares, Latapy, Sergio Duarte, Jimmy, Nuno Gomes (84’ Simic). A disposizione: To Luis, Jaime Alves. Allenatore: Filipovic
Reti: 6’ Sforza, 14’ Angloma, 23’ Ganz, 58’ Sforza, 62’ Jimmy, 66’ Ganz