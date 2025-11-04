Garbo: “Inter avanti per lo scudetto. Chivu diventerà un grande allenatore”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo ha fatto il punto sulla Serie A dopo gli ultimi risultati del weekend

Marco Macca Redattore 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 02:02)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo ha fatto il punto sulla Serie A dopo gli ultimi risultati del weekend:

A chi dedichi un pensiero dopo l'ultima giornata di Serie A? — "Lo dedico alla Serie A più modesta che io ricordi. L'Inter rischia di non vincere con il Verona, il Milan di non vincere con la Roma e il Napoli di perdere con il Como. Dicono che sia un campionato appassionante ma io lo vedo semplicemente mediocre. La classifica sarà pure emozionante, ma continuo a non trovare una squadra convincente".

Lato Milan invece che spunti trai? — "Intanto Modric ha portato tantissimo alla squadra, sia a livello tecnico che a livello mentale. Poi penso che questo Milan sia molto allegriano, perché contro la Roma ha preso schiaffi per quaranta minuti, ma alla fine ha portato a casa la partita. Per lo scudetto però vedo sempre più avanti l'Inter".

Chi è l'allenatore che al momento sta incidendo maggiormente? — "Dico Chivu, che mi piace molto come comunicazione e che diventerà una grande allenatore. Poi è anche fortunato e Napoleone diceva che preferiva i generali fortunati a quelli bravi".

(Fonte: TMW Radio)