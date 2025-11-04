Continua a far discutere il fallo commesso dal difensore tedesco su Giovane, punito con il cartellino giallo e non rosso

Bruno Longhi, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha detto la sua sul contestato intervento di Bisseck su Giovane , punito con il cartellino giallo dall'arbitro Doveri: "Non è che ognuno la può vedere a modo suo.

C'è un regolamento che è chiarissimo per quanto riguarda quel tipo di episodio. Non c'è discussione perché conta la distanza da uno dei parametri e conta la direzione del pallone".