Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato con queste dichiarazioni l'episodio che ha visto coinvolto Bisseck durante Verona-Inter:
Orlando: “Verona-Inter? In quell’episodio a San Siro sarebbe scattato il rosso”
Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato con queste dichiarazioni l'episodio che ha visto coinvolto Bisseck
Era rosso per Bisseck in Verona-Inter?—
"A parti inverse però...magari a San Siro, sarebbe scattato il rosso".
Che ne pensa del nuovo sfogo di Conte?—
"Ho la sensazione che anche questa volte fosse indirizzato verso il pubblico, che lo critica. I fischi a fine partita li ho sentiti, quindi ce l'ha un po' con i tifosi. Credo si sia levato di nuovo il sassolino dalla scarpa con tifosi troppo esigenti. Cosa volere di più? E lui in queste cose ci sguazza, si carica lui e carica la squadra".
(Fonte: TMW Radio)
