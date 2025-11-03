FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Orlando: “Verona-Inter? In quell’episodio a San Siro sarebbe scattato il rosso”

news

Orlando: “Verona-Inter? In quell’episodio a San Siro sarebbe scattato il rosso”

Orlando: “Verona-Inter? In quell’episodio a San Siro sarebbe scattato il rosso” - immagine 1
Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato con queste dichiarazioni l'episodio che ha visto coinvolto Bisseck
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato con queste dichiarazioni l'episodio che ha visto coinvolto Bisseck durante Verona-Inter:

Orlando: “Verona-Inter? In quell’episodio a San Siro sarebbe scattato il rosso”- immagine 2
Getty Images

Era rosso per Bisseck in Verona-Inter?

—  

"A parti inverse però...magari a San Siro, sarebbe scattato il rosso".

Orlando: “Verona-Inter? In quell’episodio a San Siro sarebbe scattato il rosso”- immagine 3
Getty

Che ne pensa del nuovo sfogo di Conte?

—  

"Ho la sensazione che anche questa volte fosse indirizzato verso il pubblico, che lo critica. I fischi a fine partita li ho sentiti, quindi ce l'ha un po' con i tifosi. Credo si sia levato di nuovo il sassolino dalla scarpa con tifosi troppo esigenti. Cosa volere di più? E lui in queste cose ci sguazza, si carica lui e carica la squadra".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Conte: “Giocare ogni 2-3 giorni cambia tutto. Qarabag ha 6 punti e ha campionato...
Marotta: “Scudetto? Sarà lotta fino alla fine. Champions? Serve fieno in cascina...

© RIPRODUZIONE RISERVATA