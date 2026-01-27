L'ex difensore francese ha svelato un retroscena di mercato che riguarda lui e i nerazzurri: "Incontrai la dirigenza, ma..."

Fabio Alampi Redattore 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 19:48)

Bacary Sagna, ex difensore francese con una lunga carriera in Premier League tra Arsenal e Manchester City e una breve parentesi anche in Serie A con il Benevento, è intervenuto all'interno di "The Italian Football Podcast". Tra i temi toccati, anche l'Inter, squadra per la quale simpatizza e per la quale avrebbe potuto giocare: "Sono stato vicino ad approdare all'Inter nel 2014, dopo aver lasciato l'Arsenal. Ho incontrato l'Inter. Ho incontrato il direttore Piero Ausilio. Ho incontrato il presidente Erick Thohir. Ma, sai, l'Inghilterra era la mia priorità e trasferire la mia famiglia a Milano con me, trasferire i miei figli, cambiare Paese, è stato un po' complicato. E a quel tempo, la Premier League era la Premier League, e rimane la Premier League. Mi piaceva l'Inter, ed è la mia squadra del cuore. Fin da bambino. Maicon, Zanetti, il brasiliano Ronaldo, Samuel, Sneijder... Sono interista".

"L'Inter rimane una squadra forte. Penso che tatticamente sia probabilmente una delle migliori in Champions League. Hanno giocato davvero bene. L'anno scorso, ovviamente, è stato un duro colpo per loro e una delusione perdere in quel modo in finale, ma sanno cosa serve e qual è il percorso per raggiungere la vetta: penso che abbiano la mentalità giusta, hanno mantenuto la stessa squadra, hanno gli stessi giocatori e penso che forse abbiano quell'ambiente che li ha portati al successo in Champions League. Ora è la fase a gironi e la sconfitta contro l'Arsenal non significa molto. Certo, hanno perso in casa, devono essere delusi, ma come dico sempre, è una maratona. Quando giocheranno gli scontri diretti nella fase a eliminazione diretta, saranno quelli che conteranno davvero. L'obiettivo principale ora è qualificarsi dalla fase a gironi, e poi probabilmente la prenderanno più seriamente. Solo lì scopriremo il loro reale valore".

"Bonny convocato dalla Francia per il Mondiale? Il problema è che hai già un gruppo di giocatori che stanno giocando bene e che si conoscono, e non sono sicuro che si possa integrare così facilmente in squadra. Devi costruire relazioni all'interno della squadra. Devi essere in grado di vivere insieme per cinque settimane, devi essere in grado di capire i tuoi compagni di squadra e sapere come giocano. L'allenatore non basa le sue decisioni solo su sei mesi o un anno. Penso che Deschamps sia riuscito a costruire un buon gruppo che ha già dimostrato il suo valore. Sarei felice per Bonny, sarebbe una bella storia. Ma, sai, ci vuole molto di più che avere sei mesi buoni, o semplicemente fare bene in una stagione, per entrare in Nazionale. La pressione è diversa e, improvvisamente, ora anche lo stile di gioco è diverso".