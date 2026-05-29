Nel corso di un'ampia intervista concessa a Sky Sport, Federico Dimarco ha parlato anche degli assist, ben 18 in campionato, che gli hanno permesso di conquistare il titolo di MVP del campionato.

"Ogni tanto dopo gli allenamenti mi fermo a fare cross con gli attaccanti, soprattutto con Pio. Ma poi dipende dai momenti, è difficile da spiegare. Non c’è sempre un unico modo e a volte uno crossa e l’attaccate segna. Ci sono situazioni diverse in ogni partita, e alcuni assist vengono più belli di altri".