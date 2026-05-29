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Dimarco: “18 Assist? Ecco la mia top 3 di questa stagione. Dopo gli allenamenti…”
Nel corso di un'ampia intervista concessa a Sky Sport, Federico Dimarco ha parlato anche degli assist, ben 18 in campionato, che gli hanno permesso di conquistare il titolo di MVP del campionato.
"Ogni tanto dopo gli allenamenti mi fermo a fare cross con gli attaccanti, soprattutto con Pio. Ma poi dipende dai momenti, è difficile da spiegare. Non c’è sempre un unico modo e a volte uno crossa e l’attaccate segna. Ci sono situazioni diverse in ogni partita, e alcuni assist vengono più belli di altri".
Dimarco, poi, ha stilato la sua personale top 3 degli assist in questa stagione: "Al primo posto metto quello a Bonny contro la Lazio in casa, sul 2-0. Al secondo quello col Torino per Thuram. Al terzo quello per Pio contro la Juve, perché era un momento delicato, un derby d'Italia, una partita importante".
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