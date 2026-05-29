FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Dimarco: “18 Assist? Ecco la mia top 3 di questa stagione. Dopo gli allenamenti…”

news

Dimarco: “18 Assist? Ecco la mia top 3 di questa stagione. Dopo gli allenamenti…”

Dimarco: “18 Assist? Ecco la mia top 3 di questa stagione. Dopo gli allenamenti…” - immagine 1
Nel corso di un'ampia intervista concessa a Sky Sport, Federico Dimarco ha parlato anche degli assist, ben 18 in campionato
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel corso di un'ampia intervista concessa a Sky Sport, Federico Dimarco ha parlato anche degli assist, ben 18 in campionato, che gli hanno permesso di conquistare il titolo di MVP del campionato.

Dimarco: “18 Assist? Ecco la mia top 3 di questa stagione. Dopo gli allenamenti…”- immagine 2

"Ogni tanto dopo gli allenamenti mi fermo a fare cross con gli attaccanti, soprattutto con Pio. Ma poi dipende dai momenti, è difficile da spiegare. Non c’è sempre un unico modo e a volte uno crossa e l’attaccate segna. Ci sono situazioni diverse in ogni partita, e alcuni assist vengono più belli di altri".

Dimarco: “18 Assist? Ecco la mia top 3 di questa stagione. Dopo gli allenamenti…”- immagine 3
Getty Images

Dimarco, poi, ha stilato la sua personale top 3 degli assist in questa stagione: "Al primo posto metto quello a Bonny contro la Lazio in casa, sul 2-0. Al secondo quello col Torino per Thuram. Al terzo quello per Pio contro la Juve, perché era un momento delicato, un derby d'Italia, una partita importante".

 

Leggi anche
Cannavaro: “L’Italia con la Bosnia ha avuto paura. Dimentichiamo una cosa. Abbiamo...
Braglia: “Allegri al Napoli lo scudetto lo vede col binocolo. Vincerà la Roma o...

© RIPRODUZIONE RISERVATA