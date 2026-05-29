Il presidente del Como ha parlato della qualificazione in Champions della squadra di Fabregas e si è soffermato anche su Nico Paz. «Fabregas ha cambiato la mentalità? Penso che avere persone come lui, Genty e Varane, sono persone che hanno portato mentalità vincente nel nostro ambiente. Si sa di noi il nostro credo di raggiungere tutti i nostri obiettivi. Tutto è possibile. Questa è un'atmosfera contagiosa nella quale essere. Futuro? Solo lui può controllarlo. Sta a lui decidere, nessuno sa cosa sarà del futuro Cesc: lo deciderà lui», ha detto innanzitutto sull'allenatore.
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fcinter1908 news interviste Suwarso: “Nico Paz? È stato un ottimo affare. Tutti sanno del Real: guardiamo…”
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Suwarso: “Nico Paz? È stato un ottimo affare. Tutti sanno del Real: guardiamo…”
Le parole del presidente del Como in un'intervista a Skysport sul futuro di Fabregas e del talento che andrà ai Mondiali con l'Argentina
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-Avete giocatori fantastici e uno di loro è Nico Paz che giocherà al Mondiale. Si parla del suo futuro, soprattutto in Spagna...
Tutti sanno del diritto di riacquisto che ha il Real Madrid nei suoi confronti. Cerchiamo sempre di guardare in maniera positiva. Soprattutto anni fa non avremmo mai pensato di avere un giocatore come Nico Paz con noi e invece lo abbiamo avuto grazie alla generosità del Real che ha ci ha permesso di prenderlo in prestito. È un ottimo affare.
(Fonte: SS24)
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