Il presidente del Como ha parlato della qualificazione in Champions della squadra di Fabregas e si è soffermato anche su Nico Paz. «Fabregas ha cambiato la mentalità? Penso che avere persone come lui, Genty e Varane, sono persone che hanno portato mentalità vincente nel nostro ambiente. Si sa di noi il nostro credo di raggiungere tutti i nostri obiettivi. Tutto è possibile. Questa è un'atmosfera contagiosa nella quale essere. Futuro? Solo lui può controllarlo. Sta a lui decidere, nessuno sa cosa sarà del futuro Cesc: lo deciderà lui», ha detto innanzitutto sull'allenatore.