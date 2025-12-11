FC Inter 1908
Roma, Gasperini: “Vinto una partita che contava, bene Ferguson. Sul mercato…”

A Sky Sport dopo la bella vittori contro il Celtic per 3-0 in Europa League, Gasperini, allenatore della Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la bella vittoria al Celtic Park contro il Celtic per 3-0 in Europa League, Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Non è mai facile vincere in trasferta su questi campi, in questi stadi bellissimi, storici, pieni di pubblico e di gente. I cambi ci stavamo tutti perché è un momento della stagione dove abbiamo bisogno di fare delle valutazioni importanti, e bisogna farle in partite che contano. E questa era una partita che contava. Giocare in questo stadi non è mai facile, con queste squadre che arrivano da una serie di risultati positivi. Ferguson ha fatto in campo quello che ultimamente fa qualche volta in allenamento. È un ragazzo giovane e bisogna avere anche un attimo di pazienza. È un ragazzo che, al di là dei gol, è importante che giochi con questa intensità, con questo spirito, con questa corsa e che non si abbatta. Che metta in campo le sue qualità".

"Mercato? Bisogna avere pazienza, poi questi sono ragazzi giovani che di colpo da un momento all’altro magari svoltano, e danno contiene crescita alle loro prestazione. Del mercato di gennaio se ne parlerà più avanti".

(Fonte: Sky Sport)

