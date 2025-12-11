FC Inter 1908
Liverpool, Mac Allister: “Mai rigore contro l’Inter. Se capiterà il contrario, spero…”

Liverpool, Mac Allister: “Mai rigore contro l’Inter. Se capiterà il contrario, spero…” - immagine 1
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Anche dal Liverpool ammettono che quello fischiato nei minuti finale della partita di Champions League contro l'Inter a San Siro non era affatto rigore.

Liverpool, Mac Allister: “Mai rigore contro l’Inter. Se capiterà il contrario, spero…”- immagine 2
Getty

E lo fanno per bocca di Alexis Mac Allister, centrocampista argentino dei Reds che, intervistato da Fox Sports, ha dichiarato:

Liverpool, Mac Allister: “Mai rigore contro l’Inter. Se capiterà il contrario, spero…”- immagine 3
Getty

"Non l’ho più rivisto, sinceramente. Se me lo chiedi, in quel momento non mi è sembrato rigore. Poi noi arriviamo dalla Premier League e ovviamente penso che la Premier, da questo punto di vista, sia un po’ diversa. Credo che una trattenuta del genere lì non sarebbe stata mai considerata rigore, e per me non lo è. Però spero che quando capiterà dall’altra parte, o quando sarà il contrario, anche gli avversari siano altrettanto onesti e dicano la verità".

