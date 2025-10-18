Sconfitta amara per la Roma di Gasperini, che nel secondo tempo crea occasioni ma non riesce a segnare a un'Inter granitica. Queste le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso ai microfoni di DAZN:
Gasperini: “Abbiamo perso, ma adesso sappiamo di potercela giocare. Nella ripresa…”
"Nel secondo tempo meritavamo di più? Sì, ma questo è il calcio e dobbiamo accettare il risultato. Per la prima volta siamo convinti di poter fare bene quest'anno. Se giochi così contro una squadra forte come l'Inter, vuole dire che puoi fare bene. Il gol dell'Inter? Non abbiamo mai giocato con la difesa così alta, non c'erano i presupposti per il fuorigioco. E' stato un episodio, il risultato è stato determinato anche dal fatto che ci è mancata la forza nel tiro. Siamo dispiaciuti di non aver fatto risultato, ma conta di più la consapevolezza di esserci e potercela giocare".
"Bailey? Giocatore con caratteristiche diverse. Ieri ha avuto l'ok dei medici, le sue caratteristiche ci saranno molto utili. Non ha ancora fatto una partita d'allenamento insieme a noi, ma siamo convinti ci possa dare una mano".
(Fonte: DAZN)
