«Hermoso ha seguito le mie indicazioni, non dovevamo fare l'errore su Bonny, non era il caso di rischiare tanto. A inizio partita forse non avevamo ancora preso le misure. Forse dopo le Nazionali non riesci a fare bene questi movimenti e ce li siamo dimenticati un po'. Un episodio che ha determinato la partita ma noi dobbiamo guardare al di là degli episodi e convinti che abbiamo comunque fatto bene».Gian Piero Gasperini, su Skysport, ha parlato della sconfitta contro l'Inter e ha fatto l'analisi dei novanta minuti dell'Olimpico.
Gasperini: “Un episodio ha determinato Roma-Inter. Per Chivu non era facile ma…”
«Nel finale abbiamo cercato anche di fare mischia e sulle palle alte e non puoi giocare così dal primo minuto. L'Inter è forte, normali le difficoltà e al di là del risultato ci sono sconfitte che ti danno qualcosa a livello di convinzione. Contro l'Inter non è facile e nel secondo tempo abbiamo concesso poco, gli esterni hanno avuto continuità, abbiamo avuto spinta sulle fasce. Ndicka e Hermoso sono due mancini e preferivo Hermoso ad uscire alto, ovviamente non c'entra niente con l'episodio del gol», ha aggiunto l'allenatore della Roma.
Con Chivu—
«Cosa ci siamo detti con Chivu? Ho avuto la fortuna di conoscerlo nei pochi giorni all'Itner e lui aveva un probblema, non riusciva a giocare, ha giocato poco da lì in poi, ho apprezzato persona e giocatore. Ci siamo incontrati anche col Parma nella passata stagione. Mi piace molto perché non era facile sostituire Inzaghi e i risultati fatti ma lo sta facendo con le sue idee che si vedono, quindi tanti meriti», ha concluso il mister.
