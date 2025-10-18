Il commento dell'allenatore giallorosso dopo la partita persa uno a zero contro la formazione nerazzurra

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 23:18)

«Hermoso ha seguito le mie indicazioni, non dovevamo fare l'errore su Bonny, non era il caso di rischiare tanto. A inizio partita forse non avevamo ancora preso le misure. Forse dopo le Nazionali non riesci a fare bene questi movimenti e ce li siamo dimenticati un po'. Un episodio che ha determinato la partita ma noi dobbiamo guardare al di là degli episodi e convinti che abbiamo comunque fatto bene».Gian Piero Gasperini, su Skysport, ha parlato della sconfitta contro l'Inter e ha fatto l'analisi dei novanta minuti dell'Olimpico.

«Nel finale abbiamo cercato anche di fare mischia e sulle palle alte e non puoi giocare così dal primo minuto. L'Inter è forte, normali le difficoltà e al di là del risultato ci sono sconfitte che ti danno qualcosa a livello di convinzione. Contro l'Inter non è facile e nel secondo tempo abbiamo concesso poco, gli esterni hanno avuto continuità, abbiamo avuto spinta sulle fasce. Ndicka e Hermoso sono due mancini e preferivo Hermoso ad uscire alto, ovviamente non c'entra niente con l'episodio del gol», ha aggiunto l'allenatore della Roma.

Con Chivu — «Cosa ci siamo detti con Chivu? Ho avuto la fortuna di conoscerlo nei pochi giorni all'Itner e lui aveva un probblema, non riusciva a giocare, ha giocato poco da lì in poi, ho apprezzato persona e giocatore. Ci siamo incontrati anche col Parma nella passata stagione. Mi piace molto perché non era facile sostituire Inzaghi e i risultati fatti ma lo sta facendo con le sue idee che si vedono, quindi tanti meriti», ha concluso il mister.

(Fonte: SS24)