Mario Hermoso, calciatore della Roma, ha parlato su Skysport prima di affrontare l'Inter all'Olimpico: «L'Inter è una squadra forte, conosciamo la sua forza, l'abbiamo vista negli ultimi anni, ha una struttura continua nel tempo, ma è più aggressiva. Ed è quello che stiamo cercando di fare anche noi con Gasperini», ha detto.