Hermoso: “Inter forte e ha struttura continua. Dovremo essere aggressivi in difesa”

Le parole del giocatore giallorosso prima della sfida contro la formazione di Chivu che si gioca all'Olimpico
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Mario Hermoso, calciatore della Roma, ha parlato su Skysport prima di affrontare l'Inter all'Olimpico: «L'Inter è una squadra forte, conosciamo la sua forza, l'abbiamo vista negli ultimi anni, ha una struttura continua nel tempo, ma è più aggressiva. Ed è quello che stiamo cercando di fare anche noi con Gasperini», ha detto.

«Dovremo essere aggressivi in difesa. Sarà una bella gara, con grande intensità e noi cercheremo di affrontarla seguendo le indicazioni che abbiamo ricevuto e le cose che abbiamo messo a punto durante la settimana», ha concluso il calciatore giallorosso.

