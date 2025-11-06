Le parole dell'allenatore giallorosso dopo la vittoria in Europa League contro i Rangers

6 novembre 2025

Dopo la vittoria contro i Rangers della sua Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Skysport. Queste le parole dell'allenatore giallorosso che è tornato anche sulle sconfitte contro Inter e Milan. «Vincere su questi campi non è mai semplice, perché l'ambiente è carico e l'avversario è tosto sul piano atletico. Abbiamo fatto una buona partita, sul piano tecnico. Ma con qualche difficoltà che in questo tipo di partite ci sta».

-Pellegrini dice che state lavorando tanto sulla comunicazione in attacco?

È fondamentale fare reparto anche in attacco, non è un gioco individuale. Il secondo gol li ha coinvolti tutti e tre, se trovi fiducia segnando gol così poi sicuramente ne fai altri.

-Mini bilancio, siamo alla quarta partita di EL e 10 di campionato, cosa ti ha soddisfatto di più fino a qua e dove pensi che possa migliorare la squadra?

Penso che siamo cresciuti indubbiamente sul piano delle prestazioni anche se questo non vuol dire risultato. A inizio stagione abbiamo fatto risultati anche se siamo stati meno convincenti, ma ultimamente stiamo migliorando. Anche in sconfitte come quelle con Inter e Milan: a volte servono certe sconfitte più di certe vittorie anche se sembra un luogo di comune.

-Dovbyk?

Ha una condizione fisica in crescita, si sta avvicinando alle conclusioni diverse volte e prima o poi troverà anche il gol. Sicuramente in questo momento in attacco soffriamo l'assenza di tre giocatori in contemporanea. Ora cerchiamo di chiudere bene con l'Udinese questo ciclo prima della sosta, sarebbe fondamentale, e speriamo di recuperare qualcuno durante la sosta.

