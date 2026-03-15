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Serie A, Como-Roma 2-1: Malen illude, lariani da soli al quarto posto in classifica

Serie A, Como-Roma 2-1: Malen illude, lariani da soli al quarto posto in classifica - immagine 1
Quarto successo consecutivo per i ragazzi di Fabregas, che vincono in rimonta e continuano a sognare la Champions League
Fabio Alampi Redattore 

Prosegue la favola Como. Quarto successo consecutivo per i ragazzi di Fabregas, che battono 2-1 in rimonta la Roma e si portano da soli al quarto posto in classifica, continuando così a sognare una storica qualificazione in Champions League.

Serie A, Como-Roma 2-1: Malen illude, lariani da soli al quarto posto in classifica- immagine 2
Getty Images

Ai giallorossi non basta il calcio di rigore trasformato in apertura da Malen: nella ripresa arriva il pareggio di Douvikas, poi l'espulsione di Wesley lascia la squadra di Gasperini in inferiorità numerica e i padroni di casa ne approfittano con il gol decisivo di Diego Carlos.

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