Prosegue la favola Como. Quarto successo consecutivo per i ragazzi di Fabregas, che battono 2-1 in rimonta la Roma e si portano da soli al quarto posto in classifica, continuando così a sognare una storica qualificazione in Champions League.
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fcinter1908 serie a Serie A, Como-Roma 2-1: Malen illude, lariani da soli al quarto posto in classifica
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Serie A, Como-Roma 2-1: Malen illude, lariani da soli al quarto posto in classifica
Quarto successo consecutivo per i ragazzi di Fabregas, che vincono in rimonta e continuano a sognare la Champions League
Ai giallorossi non basta il calcio di rigore trasformato in apertura da Malen: nella ripresa arriva il pareggio di Douvikas, poi l'espulsione di Wesley lascia la squadra di Gasperini in inferiorità numerica e i padroni di casa ne approfittano con il gol decisivo di Diego Carlos.
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