"Probabilmente era la partita più difficile da affrontare dopo una brutta sconfitta ma eravamo consapevoli di poter fare bene", dice Zappacosta

Matteo Pifferi Redattore 15 marzo - 10:23

Davide Zappacosta è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per parlare di Inter-Atalanta: "Probabilmente era la partita più difficile da affrontare dopo una brutta sconfitta ma eravamo consapevoli di poter fare bene, abbiamo preparato bene la partita, abbiamo trasformato la delusione col Bayern in energia positiva e rabbia agonistica per portare a casa un buon risultato. Abbiamo anche cercato di vincerla però è stata comunque una bella partita"

Obiettivo resta qualificarsi in Europa? — "A parte qualche battuta d'arresto, abbiamo avuto continuità negli ultimi mesi. Quando parti un po' a rilento, ogni partita che non vinci sembra peggio di quello che è perché sei lì a rincorrere, stiamo bene e c'è continuità"

Episodi decisivi, Inter arrabbiata — "Dal campo sono dinamiche difficili da seguire e non è mai semplice capire se ci siano determinate cose con la velocità di campo, non ho avuto modo di rivederle ma ogni domenica c'è sempre qualcosina che non va per qualcuno, è anche difficile commentare, capisco anche gli arbitri che per loro non è semplicissimo fare il loro lavoro. Cerchiamo di fare i calciatori e di lamentarci il meno possibile in campo per dare una mano anche a loro"