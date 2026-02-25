Gatti: “Rosso a Kelly assurdo: oggi i difensori sono penalizzati troppo”

"I ragazzi hanno fatto una prestazione assurda, abbiamo buttato via la qualificazione all'andata. L'episodio di Kelly è abbastanza assurdo, i difensori nel calcio di oggi siamo troppo penalizzati. Gli episodi cambiano le partite, c'è stata poi una reazione impressionante, anche i tifosi ci hanno spinto tantissimo"

"Dispiace, siamo arrivati stanchi ai supplementari, avevamo rimesso la partita in piedi in 10, l'abbiamo buttava via all'andata"

"Dispiace, alla fine conta il risultato e non passiamo però abbiamo fatto una prestazione enorme con uno in meno, dispiace, sono esausto e mi dispiace tantissimo. Rientravo da un infortunio che non mi lascia libero neanche ora, più gioco e meglio sto"