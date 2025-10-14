Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, ct dell'Italia, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria contro Israele:
news
Gattuso a Sky: “Sono contento, era l’Italia che volevo. Dobbiamo riconquistare la gente”
"Il lavoro che stiamo facendo, anche senza palla, è molto importante, non è mai facile supportare sempre gli attaccanti. Sono contento della partita di oggi, era quello che volevo. Israele è una squadra forte tecnicamente, Donnarumma ha fatto due ottime parate ma ci sta che possano creare qualcosa gli avversari. Bisogna giocare di reparto quando non si è in possesso di palla. Stiamo cercando di fare qualcosa di nuovo, bisogna migliorare".
"Bisogna annusare meglio il pericolo, continuando ad allenarsi bene insieme e facendo gruppo verso le prossime importanti partite. Locatelli? Ha fatto una grande partita. Sappiamo che la gente ci segue anche in situazioni non facili, bisogna ringraziare la gente con rispetto per la maglia e amor proprio. Solo così possiamo riconquistare i tifosi".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA