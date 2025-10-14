Intervistato da Rai Sport, Gennaro Gattuso, ct della Nazionale, ha parlato così dopo la vittoria contro Israele a Udine

Marco Astori Redattore 14 ottobre - 23:00

Intervistato da Rai Sport, Gennaro Gattuso, ct della Nazionale, ha parlato così dopo la vittoria contro Israele a Udine: "Siamo stati bravi perché la partita di un mese fa ce la ricordiamo tutti: ci hanno fatto ballare e ci hanno portato a spasso. Complimenti ai ragazzi, hanno coperto bene il campo: anche loro hanno creato, ma sono soddisfatto, era importante non prendere gol.

Locatelli ha fatto una grandissima partita, i due attaccanti, Raspadori ha fatto fatica ma ha fatto quello che doveva: avevamo tutto da perdere. Si è parlato tanto, non è stato facile: siamo stati molto bravi. Dobbiamo saper soffrire, poche squadre al mondo comandano le partite: dovremo essere questi e poi quando abbiamo palla abbiamo qualità.

Ma dobbiamo ritrovare compattezza e mentalità: si possono fare errori ma lavorando centimetro dopo centimetro. Adesso non si riposano, speriamo che Dio ce la mandi buona e di non perdere giocatori: a novembre faremo partite serie e proveremo qualcuno che ha avuto poco spazio per formare quel nucleo che sta bene insieme".