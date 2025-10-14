FC Inter 1908
Retegui a Sky: “Stiamo crescendo, guardiamo al futuro. Gattuso grande mister”

Doppietta decisiva per Mateo Retegui, che trascina l'Italia contro Israele (3-0) nella vittoria che porta gli azzurri ai playoff per i Mondiali 2026
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Doppietta decisiva per Mateo Retegui, che trascina l'Italia contro Israele (3-0) nella vittoria che porta gli azzurri ai playoff per i Mondiali 2026. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante a Sky:

Retegui a Sky: “Stiamo crescendo, guardiamo al futuro. Gattuso grande mister”- immagine 2
getty

"Dal punto di vista del gioco non abbiamo fatto benissimo, ma abbiamo creato tante situazioni e in difesa Donnarumma ha fatto due grandi parate. Ma siamo contenti, siamo una squadra in crescita, stiamo cercando di fare quello che vuole Gattuso. Ora guardo ai prossimi impegni. Io in Arabia? Non è un campionato facile come tutti pensano, ci sono squadre fortissime come quelle in Europa".

Retegui a Sky: “Stiamo crescendo, guardiamo al futuro. Gattuso grande mister”- immagine 3
Getty

"Sto giocando tanto, la Nazionale per me è importante e io voglio sempre dimostrare quello che sono per questa maglia. Gattuso? Ci è molto vicino, mi chiama qualche volta. E' un grande mister e possiamo imparare tanto da lui. Rimpianti per la Norvegia? Sì, lì abbiamo sbagliato partita, ma ora dobbiamo guardare al futuro. Dobbiamo fare di più e nelle prossime partite dobbiamo giocare meglio e andare al Mondiale".

(Fonte: Sky Sport)

