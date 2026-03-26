Il ct dell’Italia Rino Gattuso ha parlato ai microfoni della Rai pochi minuti prima del match contro l’Irlanda del Nord

Alessandro Cosattini Redattore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 19:55)

Il ct dell’Italia Rino Gattuso ha parlato ai microfoni della Rai pochi minuti prima del match contro l’Irlanda del Nord valido per la semifinale playoff per accedere ai Mondiali 2026.

Quanto può fare la differenza la gente?

"Dobbiamo essere bravi noi. All'inizio grandissima atmosfera, ma poi dobbiamo essere bravi a far vedere che siamo vivi e in partita. Sta tutto lì".

Essere più forti sulla carta è un vantaggio?

"Sui calci piazzati si azzera tutto, credono fortemente in questo e noi dobbiamo rispettarli. Sulle dinamiche di gioco abbiamo qualcosa in più, ma non bisogna sottovalutarli".

Conterà avare pazienza?

"Sto dicendo questo. Non è uno scandalo, loro ci credono fortemente e non è un caso che Germania e Slovacchia con loro hanno fatto fatica. Sono tosti, anche se non riempiono gli occhi".

L'attacco?

"Siamo messi bene, ma oggi conta avere gli attaccanti che ci possono aiutare anche sullo sviluppo contro una difesa forte fisicamente. Conterà arrivare bene negli ultimi 16 metri".

Come si trasforma la paura in coraggio?

"La cosa migliore è non parlare di paura. Parliamo di positività, tanti di loro già c'erano 4 anni fa e sanno cosa hanno vissuto. Ognuno deve dare il 150%. In questi giorni, la parola paura non è mai stata nominata".

C'è scetticismo, ma saranno in 10 milioni davanti alla tv.

"Siamo questi. Sono convinto che stasera la gente avrà grande passione e si metterà là avvelenata a tifare per noi. Sta a noi comunque, le delusioni sono state tante e si aspettano una gioia".