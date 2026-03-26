Il fantasista argentino è nel mirino di tantissimi top club europei, con il Real Madrid che pare pronto a riportarlo a casa

Fabio Alampi Redattore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 19:16)

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio Lo Sport: "Non potevamo pensare di essere dove siamo, potevamo solo sognarlo. Lavoriamo per crescere e per migliorare, eravamo sicuri che questa squadra avesse tanto valore e che Cesc Fabregas fosse un fenomeno nel valorizzare questi ragazzi. Stiamo sognando il quarto posto, ma manca ancora tantissima strada".

Nico Paz rimarrà al Como un altro anno?

"È sempre lo stesso discorso, non possiamo controllare quella che è la volontà degli altri. Siamo molto felici di lui e lui è molto felice di noi. Un'eventuale competizione europea giocherebbe a nostro favore. Le probabilità che resti sono alte ancora oggi, malgrado ci sia un Mondiale da considerare".

È difficile tenere giocatori come Nico Paz?

"Relativamente. Noi gli mettiamo a disposizione un ambiente accogliente, che lo supporta, ambizioso, e non è banale. Abbiamo la qualificazione alle coppe europee non dico alla portata, ma nei nostri sogni... Arriverà un giorno in cui dovremo farli partire, siamo consapevoli, ma non abbiamo questo sentore qua. Como è ideale per i giovani".

Sarete arbitri dello scudetto, visto che affronterete Inter e Napoli.

"Penso che l'Inter abbia tutto per raggiungere lo scudetto. È la squadra più attrezzata, non vedo tutta questa preoccupazione. Noi penseremo al nostro destino, poi che vinca il migliore, ma l'Inter è favorita".