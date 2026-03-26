"Guardavo la nazionale e osservavo sempre chi era tecnicamente il migliore", dice Zalewski su Zielinski

Nicola Zalewski , ex Inter, ha rilasciato una lunga intervista a Foot Truck, media polacco, nel corso della quale ha raccontato anche il suo rapporto con Piotr Zielinski:

"Era il mio idolo quando ero piccolo. Guardavo la nazionale e osservavo sempre chi era tecnicamente il migliore. Penso che lui sia il migliore in Serie A in questo momento".