Nicola Zalewski, ex Inter, ha rilasciato una lunga intervista a Foot Truck, media polacco, nel corso della quale ha raccontato anche il suo rapporto con Piotr Zielinski:
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fcinter1908 news interviste Zalewski: “Zielinski era il mio idolo e oggi è il migliore in Serie A per…”
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Zalewski: “Zielinski era il mio idolo e oggi è il migliore in Serie A per…”
"Guardavo la nazionale e osservavo sempre chi era tecnicamente il migliore", dice Zalewski su Zielinski
"Era il mio idolo quando ero piccolo. Guardavo la nazionale e osservavo sempre chi era tecnicamente il migliore. Penso che lui sia il migliore in Serie A in questo momento".
"Mi ha preso sotto la sua ala protettrice in nazionale, ecco perché abbiamo un rapporto così stretto. Appena arrivato qui, siamo diventati subito amici"
La Polonia affronterà l'Albania nei playoff per il Mondiale e Zalewski non potrà scendere in campo perché squalificato.
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