Gattuso: “Mostrato le nostre fragilità, chiediamo scusa. A marzo…”

"Nel secondo tempo è uscita la nostra fragilità, le partite non durano 45' ma 95'. Sono venuti fuori tutti i difetti", dice Gattuso

Matteo Pifferi Redattore 16 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 23:12)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Norvegia, Gennaro Gattuso ha parlato così:

"Ci sono state due partite, una nel primo e una nel secondo. Nel primo abbiamo fatto una buonissima partita senza dare campo a loro. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Nel secondo tempo abbiamo fatto una fatica pazzesca. C'è delusione, i ragazzi si meritavano una bella serata. Abbiamo sbagliato tutto, anche palle in uscita, ci hanno fatto del male, questa è la verità"

"Nel primo tempo siamo stati compatti, andavano su palle lunghe e abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo è uscita la nostra fragilità, le partite non durano 45' ma 95'. Sono venuti fuori tutti i difetti, quando subiamo un po' andiamo in affanno. Haaland nel primo tempo non l'ha strusciata, poi quando abbiamo avuto timore, non paura, vengono fuori situazioni così. Ci mettiamo la faccia e ci assumiamo le responsabilità, a marzo ci vogliono 90' come abbiamo fatto nel primo tempo"

"Il tempo è poco, dobbiamo lavorare sulle nostre fragilità. Troppo facile parlare di chi mancava, chi era in campo ha dato tutto. Normale che è uscita fuori una partita che ci aspettavamo, sapevamo che alla Norvegia non puoi dare campo, se dai profondità ti mettono in difficoltà ed è successo. Troveremo una soluzione, abbiamo voglia di andare al Mondiale, dopo stasera c'è tanta delusione, chiediamo scusa. Perdere 4-1 a San Siro non è mai bello, speriamo di migliorare"