Gennaro Gattuso ha scelto la formazione dell'Italia che affronterà la Norvegia nell'ultimo match del girone di qualificazione al Mondiale 2026.
Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso si affida a tutti gli interisti
Il CT italiano punta sugli interisti visto che saranno titolari tutti e cinque i giocatori dell'Inter convocati. In porta c'è Donnarumma, in difesa Di Lorenzo e Bastoni sono i braccetti con Mancini centrale.
Gli esterni di centrocampo sono Politano e Dimarco, mentre gli interni sono Barella e Frattesi con Locatelli in cabina di regia. In attacco, invece, spazio a Pio Esposito che formerà il duo offensivo con Retegui.
ITALIA - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Esposito.
