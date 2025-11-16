FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso si affida a tutti gli interisti

ultimora

Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso si affida a tutti gli interisti

Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso si affida a tutti gli interisti - immagine 1
Il CT italiano punta sugli interisti visto che saranno titolari tutti e cinque i giocatori dell'Inter convocati
Matteo Pifferi Redattore 

Gennaro Gattuso ha scelto la formazione dell'Italia che affronterà la Norvegia nell'ultimo match del girone di qualificazione al Mondiale 2026.

Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso si affida a tutti gli interisti- immagine 2
Getty Images

Il CT italiano punta sugli interisti visto che saranno titolari tutti e cinque i giocatori dell'Inter convocati. In porta c'è Donnarumma, in difesa Di Lorenzo e Bastoni sono i braccetti con Mancini centrale.

Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso si affida a tutti gli interisti- immagine 3

Gli esterni di centrocampo sono Politano e Dimarco, mentre gli interni sono Barella e Frattesi con Locatelli in cabina di regia. In attacco, invece, spazio a Pio Esposito che formerà il duo offensivo con Retegui.

ITALIA - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Esposito.

Leggi anche
La notte di Esposito: una missione chiara per Pio. CorSera: “Pochissimi come lui....
La top 11 di Radja Nainggolan: Ronaldo il Fenomeno punta, ma non è l’unico ex Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA