Al termine di Moldavia-Italia, Gennaro Gattuso ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del c.t. azzurro: "Sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Abbiamo messo una squadra intera nuova in campo. Sono un po' arrabbiato per quello che ho sentito dopo. Venire qua e avere 500 e passa tifosi e sentire 'andare a lavorare' ai miei giocatori, è una cosa che mi fa sta male".
Gattuso: “Tifosi? Sono rimasto male. Esposito farà grandi cose. All’Inter ha…”
Le dichiarazioni del c.t. azzurro rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine di Moldavia-Italia
"Sono rammaricato, ci sono rimasto male. Nella storia dell'Italia è la prima che in un girone di qualificazione ai mondiali facciamo 6 vittorie. Sicuramente andremo a conquistare quello che dobbiamo conquistare. Esposito? Pio deve crescere e deve stare tranquillo. Il fatto di avere davanti 3 attaccanti incredibili all'Inter, non si deve fasciare la testa. Quando viene chiamato in causa si fa trovare pronto. È un ragazzo per bene, ha voglia di imparare, si allena a mille all'ora. Al giorno d'oggi avere ragazzi così è un valore aggiunto, sta a lui, ma sicuramente farà grandi cose".
