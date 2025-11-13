Al termine di Moldavia-Italia, Gennaro Gattuso ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del c.t. azzurro: "Sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Abbiamo messo una squadra intera nuova in campo. Sono un po' arrabbiato per quello che ho sentito dopo. Venire qua e avere 500 e passa tifosi e sentire 'andare a lavorare' ai miei giocatori, è una cosa che mi fa sta male".