Gennaro Gattuso, ct della Nazionale, ai microfoni di Rai Sport non le ha mandate a dire dopo il faticoso successo otttenuto dalla sua Italia contro la Moldova: "Non è stata la migliore Italia? Che vuol dire? Io ho visto un'Italia che ha giocato, loro non hanno mai tirato in porta: partite facili non esistono, se siete rimasti all'11-1 della Norvegia contro di loro non è un problema mio. Io sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo dato minutaggio a ragazzi che non giocavano tanto. Andiamo avanti, sono molto soddisfatto. Mi dispiace per quello che ho sentito oggi, penso che è una vergogna. Sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo l'obiettivo e andiamo avanti. La contestazione dei tifosi? Mi amareggia. Non è il momento di dire ai giocatori di andare a lavorare: bisogna stare uniti, perché la squadra sta combattendo in campo con le difficoltà, e venire fuori casa e sentire 500 tifosi che contestano la squadra sinceramente non lo accetto".
Gattuso: “Una vergogna la contestazione, non lo accetto. Playoff? Chiedete a chi fa le regole”
"Mettere 11 giocatori nuovi dal primo minuto, oggi dentro di me pensavo che potevamo pure perderla: quando cambi così tanto... Invece chapeau a quello che hanno fatto i ragazzi, le difficoltà ci stanno. Chi è entrato ha fatto bene. Il record di sei partite vinte dall'Italia nelle qualificazioni? Non dovete chiedere a me, dovete chiederlo a chi fa i gironi e le regole. Nel 1990 e 1994 c'erano due africane, adesso sono 8... Non è una polemica, quando sei al nono posto del ranking, vinci 6 partite, fai 18 punti e ancora ne devi giocare un'altra. Ai nostri tempi la migliore seconda andava direttamente ai Mondiali. Io nel 2004 ho giocato qua, e non abbiamo creato quello che abbiamo creato oggi, abbiamo vinto 1-0. Le difficoltà ci sono e lo sappiamo bene".
