Gennaro Gattuso, ct della Nazionale, ai microfoni di Rai Sport non le ha mandate a dire dopo il faticoso successo otttenuto dalla sua Italia contro la Moldova: "Non è stata la migliore Italia? Che vuol dire? Io ho visto un'Italia che ha giocato, loro non hanno mai tirato in porta: partite facili non esistono, se siete rimasti all'11-1 della Norvegia contro di loro non è un problema mio. Io sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo dato minutaggio a ragazzi che non giocavano tanto. Andiamo avanti, sono molto soddisfatto. Mi dispiace per quello che ho sentito oggi, penso che è una vergogna. Sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo l'obiettivo e andiamo avanti. La contestazione dei tifosi? Mi amareggia. Non è il momento di dire ai giocatori di andare a lavorare: bisogna stare uniti, perché la squadra sta combattendo in campo con le difficoltà, e venire fuori casa e sentire 500 tifosi che contestano la squadra sinceramente non lo accetto".