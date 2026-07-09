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Papà Khalaili: “Da bambino amavo l’Inter. Quando ho sentito che c’era questa possibilità…”
Ormai è tutto fatto per l'approdo di Anan Khalaili all'Inter. I nerazzurri hanno trovato l'intesa totale con l'Union Saint Gilloise e già domani il classe 2004 sarà a Milano per svolgere le visite mediche di rito.
Majdi Khalaili, padre di Anan, ha parlato ai microfoni di 103 FM, una radio israeliana confermando la scelta dell'Inter ma sottolineando anche un dettaglio che riguarda la sua sfera personale.
La cosa enorme, oltre al fatto che l’Inter è uno dei club più grandi del mondo, certamente in Italia, è che Dumfries è uno dei migliori esterni destri d’Europa. Ora Anan va in un club enorme, per occupare uno spazio importantissimo. Ti rendi conto della grandezza di questa operazione?
Majdi Khalaili risponde così: "Sì, sì. La verità è che io vengo dal calcio, quindi non mi emoziono così facilmente. Cerco di non lasciarmi trascinare. Ho vissuto tante cose, anche nelle trattative. Ma con l’Inter è diverso. Io da bambino amavo l’Inter. Era la mia squadra. Quando ho sentito che c’era questa possibilità, ho detto: “È folle”. Davvero, è un’operazione che non avrei mai pensato potesse accadere"
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