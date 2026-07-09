Ormai è tutto fatto per l'approdo di Anan Khalaili all'Inter. I nerazzurri hanno trovato l'intesa totale con l'Union Saint Gilloise e già domani il classe 2004 sarà a Milano per svolgere le visite mediche di rito.

La cosa enorme, oltre al fatto che l’Inter è uno dei club più grandi del mondo, certamente in Italia, è che Dumfries è uno dei migliori esterni destri d’Europa. Ora Anan va in un club enorme, per occupare uno spazio importantissimo. Ti rendi conto della grandezza di questa operazione?

Majdi Khalaili risponde così: "Sì, sì. La verità è che io vengo dal calcio, quindi non mi emoziono così facilmente. Cerco di non lasciarmi trascinare. Ho vissuto tante cose, anche nelle trattative. Ma con l’Inter è diverso. Io da bambino amavo l’Inter. Era la mia squadra. Quando ho sentito che c’era questa possibilità, ho detto: “È folle”. Davvero, è un’operazione che non avrei mai pensato potesse accadere"