Gautieri: “Lotta scudetto? Vedo quattro squadre sullo stesso piano. Ma possono competere…”

Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati del weekend
Marco Macca
Marco Macca 

Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati del weekend. Ecco le sue parole:

Chi vincerà lo Scudetto?

“Milan, Inter, Napoli e Roma sono sullo stesso piano. Se i giallorossi faranno un mercato importante potranno competere. Non c’è quell’ammazza campionato e per questo anche Como e Bologna hanno possibilità”.

(Fonte: TMW)

