Premiato tra i migliori attaccanti della Serie A 2024/2025, Lautaro Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal palco del Gran Galà del Calcio, che si è svolto a Milano:
Lautaro: “L’Inter mi ha cambiato la vita, orgoglioso di esserne il capitano”
Le dichiarazioni del Toro in occasione della premazione del Gran Gala del Calcio: l'argentino è intervenuto sul palco
"È un orgoglio essere capitano dell’Inter. Arrivarci mi ha cambiato la vita. Cerco di migliorare ogni giorno e di imparare anche dai miei compagni. C’è sempre da migliorare: risultati, prestazioni, atteggiamenti, tutto. Si lavora ogni giorno per questo: per portare l’Inter più in alto possibile".
