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fcinter1908 news interviste Sousa: “Inter? Dopo l’addio di Inzaghi non era facile trovare equilibrio. Chivu ha portato…”

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Sousa: “Inter? Dopo l’addio di Inzaghi non era facile trovare equilibrio. Chivu ha portato…”

Paulo Sousa Inter
Intervistato da Tuttosport, Paulo Sousa ha toccato diversi temi legati alla Serie A
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

 

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Intervistato da Tuttosport, Paulo Sousa ha toccato diversi temi legati alla Serie A. Alla domanda su chi l'ha colpito di più tra l’Inter di Chivu, il Como di Fabregas o la Roma di Gasperini, il tecnico portoghese ha risposto così.

Sousa: “Inter? Dopo l’addio di Inzaghi non era facile trovare equilibrio. Chivu ha portato…”- immagine 2
Getty

"Dopo l'addio di Inzaghi non era facile per l'Inter trovare il giusto equilibrio. Chivu ha portato freschezza, leadership e nuove dinamiche. Fàbregas al Como si è distinto per organizzazione, idee chiare e potenziale di crescita, mostrando come progetti ben costruiti possano essere determinanti nel calcio moderno. Gasperini è stato quello che ha avuto il maggiore impatto in un contesto molto difficile. È un allenatore con una forte identità ed ha enormi meriti per ciò che ha ottenuto con la Roma".

(Tuttosport)

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