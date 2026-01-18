Il difensore dell'Udinese ha espresso tutto il suo rammarico per la sconfitta di misura rimediata contro l'Inter

Oumar Solet, difensore dell'Udinese, ai microfoni dei canali ufficiali del club friulano ha espresso tutto il suo rammarico per la sconfitta di misura rimediata contro l'Inter: "Una partita difficile, penso che potevamo pareggiare, ma il calcio è così, è difficile da accettare.