Solet: “Potevamo pareggiare, è difficile da accettare. Ci è mancato solo il gol”

Il difensore dell'Udinese ha espresso tutto il suo rammarico per la sconfitta di misura rimediata contro l'Inter
Fabio Alampi Redattore 

Oumar Solet, difensore dell'Udinese, ai microfoni dei canali ufficiali del club friulano ha espresso tutto il suo rammarico per la sconfitta di misura rimediata contro l'Inter: "Una partita difficile, penso che potevamo pareggiare, ma il calcio è così, è difficile da accettare.

Vogliamo fare meglio la prossima. Ci è mancato solo il gol, specialmente nella seconda parte di gara. Dobbiamo continuare a lavorare per fare meglio, partita dopo partita".

