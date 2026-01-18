Oumar Solet, difensore dell'Udinese, ai microfoni dei canali ufficiali del club friulano ha espresso tutto il suo rammarico per la sconfitta di misura rimediata contro l'Inter: "Una partita difficile, penso che potevamo pareggiare, ma il calcio è così, è difficile da accettare.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Solet: “Potevamo pareggiare, è difficile da accettare. Ci è mancato solo il gol”
news
Solet: “Potevamo pareggiare, è difficile da accettare. Ci è mancato solo il gol”
Il difensore dell'Udinese ha espresso tutto il suo rammarico per la sconfitta di misura rimediata contro l'Inter
Vogliamo fare meglio la prossima. Ci è mancato solo il gol, specialmente nella seconda parte di gara. Dobbiamo continuare a lavorare per fare meglio, partita dopo partita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA