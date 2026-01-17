Al termine della gara persa contro il Cagliari, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus. "In qualche episodio la lettura è stata un po' più lenta. Abbiamo dato una posizione che non si può dare, con l'uomo davanti stai lì a tirare la maglia, è una roba che... Siamo di spalle, al tuo attaccante e stai lì a fare la lotta tirando la maglia, ma la maglia quando si allunga danno sempre punizione".

"Una cosa da mettere a posto, e mi sembra che Massa ci abbia provato perché ha dato minuti di recupero in più, è che ci sono 10 persone che si sono buttate per terra e questo fatto qui bisogna metterci mano. Non voglio fare il tempo effettivo, ma queste cose cresceranno sempre di più. Ora vi faccio le statistiche di quanto stanno i calciatori per terra, è un dato che non tira fuori nessun. Bisogna giocare a pallone e non perdere sempre tempo. Massa ha recuperato, ma non c'entra il recupero, c'entra quello che è il riposarsi, togliere il ritmo alla partita e prendersi le comodità che uno vuole".