Intervenuto come ospite a TMW Radio, l'ex arbitro Claudio Gavillucci ha detto la sua sulla RefCam che sarà introdotta in Serie A

Intervenuto come ospite a TMW Radio, l'ex arbitro Claudio Gavillucci ha detto la sua sulla RefCam che sarà introdotta in Serie A:

"All'arbitro e al VMO, l'operatore che decide davanti alle telecamere di richiamare il collega, servirà non molto. Potrebbe essere un elemento qualora fosse in dubbio su cosa ha visto il collega dalla sua prospettiva. Come è stata presa questa novità dagli arbitri? E' una cosa marginale, forse correre con qualcosa del genere sull'orecchio aumenta una difficoltà. La cosa che invece prendono male è il fatto che vengono sempre più protagonisti della partita, alla pari dei giocatori, ma a livello economico...".