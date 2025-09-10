Intervenuto come ospite a TMW Radio, l'ex arbitro Claudio Gavillucci ha detto la sua sulla RefCam che sarà introdotta in Serie A:
Gavillucci: “RefCam? Può essere uno strumento in più di valutazione perché…”
"Sicuramente dal punto di vista della spettacolarizzazione dell'evento calcio è una grande novità, mostrerà un ulteriore punto di vista. C'era già nell'aria una sperimentazione del genere, la bodycam, però dal punto di vista tecnico non credo che il valore aggiunto possa essere dato da questa videocamera. Sicuramente c'è una prospettiva in più. Se il VMO può avere dei dubbi sulla prospettiva di visione dell'arbitro su un intervento, questo può essere un elemento in più per dare una valutazione".
"All'arbitro e al VMO, l'operatore che decide davanti alle telecamere di richiamare il collega, servirà non molto. Potrebbe essere un elemento qualora fosse in dubbio su cosa ha visto il collega dalla sua prospettiva. Come è stata presa questa novità dagli arbitri? E' una cosa marginale, forse correre con qualcosa del genere sull'orecchio aumenta una difficoltà. La cosa che invece prendono male è il fatto che vengono sempre più protagonisti della partita, alla pari dei giocatori, ma a livello economico...".
