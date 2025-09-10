FC Inter 1908
Novellino: “Italia? Si può fare meglio in difesa. Calafiori si è dimostrato importante”

Ospite di Radio Marte, Walter Novellino ha fatto alcune considerazioni sull'Italia di Gattuso dopo le ultime partite degli azzurri
Marco Macca
Ospite di Radio Marte, Walter Novellino ha fatto alcune considerazioni sull'Italia di Gattuso dopo le ultime partite degli azzurri nelle qualificazioni mondiali:

"L’Italia può fare meglio in difesa, sicuramente. Forse la coperta è stata corta tra la necessità di segnare e di vincere e quella di difendersi".

"Difesa? Mancava Calafiori, che è un giocatore straordinario e importante, ma al di là di questo, credo che con due punte e Politano, e dovendo recuperare due volte, l'Italia abbia sofferto tantissimo in fase di difesa".

(Fonte: Radio Marte)

