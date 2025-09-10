Ospite di Radio Marte, Walter Novellino ha fatto alcune considerazioni sull'Italia di Gattuso dopo le ultime partite degli azzurri nelle qualificazioni mondiali:
Novellino: “Italia? Si può fare meglio in difesa. Calafiori si è dimostrato importante”
"L’Italia può fare meglio in difesa, sicuramente. Forse la coperta è stata corta tra la necessità di segnare e di vincere e quella di difendersi".
"Difesa? Mancava Calafiori, che è un giocatore straordinario e importante, ma al di là di questo, credo che con due punte e Politano, e dovendo recuperare due volte, l'Italia abbia sofferto tantissimo in fase di difesa".
(Fonte: Radio Marte)
