A pochi minuti dal fischio d'inizio di Genoa-Inter, Diego Lopez ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del dirigente rossoblù: "Penso che dobbiamo fare una partita solida difensivamente. Tutti gli obiettivi che arriveranno per noi sarà partendo cercando di trovare la migliore versione di noi. De Rossi? Ha fatto un alvroo importante sull'aspetto mentale dei giocatori e non solo. I giocatori hanno fiducia e si trovano bene quando giocano al Ferraris. Interesse Inter per Norton Cuffy? È un giocatore che cresce ogni partita, presenta bene il modello del gioco del nostro allenatore e ha ancora tanto da fare qua".