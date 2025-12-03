Il Genoa di De Rossi perde 4-0 a Bergamo negli ottavi di finale di Coppa Italia e dice addio alla competizione

Il Genoa di De Rossi perde 4-0 a Bergamo negli ottavi di finale di Coppa Italia e dice addio alla competizione. Partita fortemente condizionata per l'espulsione di Fini nel primo tempo.

Dopo il match, De Rossi ha parlato anche di Valentin Carboni (di proprietà dell'Inter), sostituito a inizio secondo tempo:

"Carboni? Non mi piace parlare dei singoli in pubblico: analizzeremo tutto domani. Penso che non è facile dover dimostrare tutto fin da subito, figuriamoci quando giochi 10 contro 11. Non valuto negativamente le prestazioni degli altri, dall’altra occorre sempre dare fiducia alla squadra. Se siamo aggressivi da una parte è chiaro che occorre migliorare anche la fase difensiva, altrimenti concederemo tante palle goal agli avversari. Dobbiamo migliorare. Serviva l’intensità giusta, ma dall’altra parte bisognava far rifiatare qualcuno. Giocare in 10 contro l’Atalanta diventa sempre difficile, anche nell’analisi dei singoli".