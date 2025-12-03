"Se devo pensare all'operazione più bella dico Simone Inzaghi all'Al-Hilal", ammette Federico Pastorello

Matteo Pifferi Redattore 3 dicembre - 19:30

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Federico Pastorello ha parlato anche di Simone Inzaghi:

"Se devo pensare all'operazione più bella dico Simone Inzaghi all'Al-Hilal. E' uno degli allenatori più importanti al mondo, era reduce da una finale di Champions e portarlo in Arabia Saudita non era semplice né banale".

Come sta andando l'avventura di Simone Inzaghi all'Al Hilal?

"Si sta trovando molto bene e i risultati sono fantastici. Sono primi in Champions League, competizione in cui hanno conquistato fin qui solo vittorie. In campionato tutte vittorie e due pareggi: sono secondi con quattro punti di ritardo dall'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che invece le ha vinte tutte".

Sullo scudetto

"Quest'anno è particolarmente difficile e io non escludo nemmeno la Juventus di Spalletti perché è una squadra che ha grandi qualità che spiccherà il volo quando inizierà a capire ciò che il mister vuole. La Roma di Gasperini sta proponendo un calcio importante, seppur con una rosa non completa. Quella dell'Inter per me resta la rosa migliore, il Napoli ha un grande allenatore, ha fatto un grande calciomercato ed è campione in carica.

Il Milan con Allegri è una squadra estremamente pragmatica: non giocano il miglior calcio d'Italia, ma Allegri ha vinto tanto e sa come si vince. Sarà una battaglia: oggi una pretendente assoluta è impossibile da indicare, tutte queste hanno i loro argomenti per arrivare in fondo. Però è bello, è eccitante un campionato così perché in vetta c'è una lotta davvero serratissima".