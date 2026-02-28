Bonny a InterTV: “Queste gare sono sempre difficili, l’atteggiamento è la cosa più importante”

Dopo la delusione europea i nerazzurri tornano in campo per riprendere la corsa in campionato. Al Meazza arriva il Genoa di De Rossi. Qualche rotazione per mister Chivu che ridisegna la sua Inter che - dopo la gara contro i liguri - dovrà affrontare la semifinale d'andata di Coppa Italia e il derby con il Milan. Queste le parole di Bonny rilasciate ai microfoni di InterTV nel pre partita: "Sempre difficile giocare queste gare con queste squadre che si devono salvare ma abbiamo obiettivi anche noi e dobbiamo dare il massimo per vincere. Speriamo di far bene quando inizi dal primo minuto ma anche quando entri a gara in corso devi dare il massimo. Come fare male al Genoa? L'atteggiamento è la cosa più importante"