Bonny a InterTV: “Queste gare sono sempre difficili, l’atteggiamento è la cosa più importante”

Torna il campionato, al Meazza arriva il Genoa di De Rossi alla ricerca di punti importanti per il cammino in campionato. L'Inter vuole blindare il primo posto
Giovanni Montopoli Direttore 

Dopo la delusione europea i nerazzurri tornano in campo per riprendere la corsa in campionato. Al Meazza arriva il Genoa di De Rossi. Qualche rotazione per mister Chivu che ridisegna la sua Inter che - dopo la gara contro i liguri - dovrà affrontare la semifinale d'andata di Coppa Italia e il derby con il Milan. Queste le parole di Bonny rilasciate ai microfoni di InterTV nel pre partita: "Sempre difficile giocare queste gare con queste squadre che si devono salvare ma abbiamo obiettivi anche noi e dobbiamo dare il massimo per vincere. Speriamo di far bene quando inizi dal primo minuto ma anche quando entri a gara in corso devi dare il massimo. Come fare male al Genoa? L'atteggiamento è la cosa più importante"

